تشكيل الأهلي أمام حوريا.. وموعد المباراة والقناة الناقلة

14 سبتمبر 2018 - 05:05 م

أعلن الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمباراة حوريا الغيني على ملعب 28 سبتمبر، بالعاصمة الغينية كوناكرى فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

جاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى.

خط الدفاع: أحمد فتحى، سعد سمير، ساليف كوليبالي، على معلول.

خط الوسط: حسام عاشور، هشام محمد، إسلام محارب، ناصر ماهر، وليد سليمان.

خط الهجوم: وليد أزارو.

وتنطلق المباراة الساعة السادسة مساء اليوم، وسيتم إذاعتها عبر قناة beIN SPORTS HD 1 المشفرة.