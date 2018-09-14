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استشهاد 3 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال في غزة

عرب وعالم

مواجهات مع الاحتلال في غزة
مواجهات مع الاحتلال في غزة

وكالات - خالد الشرقاوي

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استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

فلسطين

غزة

الاحتلال

استشهاد

مسيرات العودة

استشهد ثلاثة فلسطينيين أحدهم فتى وأصيب العشرات جراء قمع قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي المشاركين في فعاليات الجمعة الـ 25 من مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار على حدود قطاع غزة الشرقية.

وقالت وزارة الصحة اليوم الجمعة إن الفتى شادي عبد العال البالغ من العمر "14 عاما" استهد اثر إصابته برصاصة متفجرة بالرأس أطلقها عليه قناص شرق جباليا شمال قطاع غزة .

فيما استشهد شاب هاني رمزي عفانة  "30 عاما" برصاص الاحتلال خلال مشاركته في المظاهرات وهو من رفح  جنوب قطاع غزة .

كما استشهد المواطن محمد خليل شقورة " 21 عاما" اثر إصابته برصاصة بالصدر شرق المحافظة الوسطى لقطاع غزة.

وتجمع آلاف الفلسطينيين باتجاه مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في جمعة جديدة من مسيرات العودة والتي حملت عنوان جمعة "المقاومة خيارنا".




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