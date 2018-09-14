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انضمام الإبراشي إلى "ON E"
انضمام الإبراشي إلى "ON E"

وكالات

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وائل الابراشى

on e

أون

أعلنت شركة "إعلام المصريين" المالكة لشبكة قنوات "أون"، انضمام الإعلامي وائل الإبراشي إلى نجومها الكبار، لتقديم برنامج "كل يوم" على قناة أون E خلال شهر أكتوبر المقبل.

وصرح تامر مرسي رئيس مجلس إدارة مجموعة "إعلام المصريين"، بأن انضمام وائل الإبراشي في الموسم الجديد هو أحد الركائز التي ستتقدم بها أون E إلى صدارة القنوات المختلفة، وسيكون استمرار لنجاح القناة التي حصدت جوائز أحسن القنوات منذ انطلاقها منذ عامين.

وأكد تامر مرسي ثقته أن البرنامج يأتي ضمن خريطة متميزة في البرامج والمحتوى وفي شكل يتلاءم مع متطلبات المشاهد المصري والعربي.


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