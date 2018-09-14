«السيسي» يكلف «ميدو» بهذا الأمر

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كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك والمنتخب الوطني الأسبق، عن المشروع التي تم تكليفه به من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح «ميدو»، في تصريحاته ببرنامج (معكم منى الشاذلي) بقناة (سي بي سي)، أن السيسي كلفه برئاسة مشروع الألف محترف والذي تم تكليفه به من قبل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وأضاف: «عقدت اجتماعات مع عدة مسئولين، الرئيس يريد أن يكون لدينا 300 أو 400 لاعب محترف على الأقل مثل محمد صلاح ومحمد النني ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حجازي ورمضان صبحي وغيرهم من نجومنا في أوروبا».

وشدد «ميدو»، على فخره بتولي هذا الملف قائلًا: «فخور بهذا الملف، فهو مشروع كبير تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة».

وكشف نجم الزمالك، أنه عقد أكثر من اجتماع في الفترة الأخيرة مع الوزير أشرف صبحي، مؤكدًا أنه شخصية جديرة بهذا المنصب.


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