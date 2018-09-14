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ضبط صاحب مكتب ديكور بحوزته 4 تماثيل بالإسماعيلية

قضايا وحوادث

حبس عاطل بحوزته تمثال أثري بالسويس
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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الاجهزة الامنية

الإسماعيلية

تماثيل أثرية

ضبط صاحب مكتب ديكور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث قسم ثان الإسماعيلية, من إلقاء القبض على صاحب مكتب ديكور بحوزته 4 تماثيل يشتبه فى أثريتهم بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

البداية كانت عندما تلقي اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية, إخطارا من العميد محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بورود معلومات للمقدم ايهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية مفادها قيام المتهم "شعبان.ع.ال" 45 عاما صاحب مكتب ديكور مقيم دائرة القسم بحيازته قطع تماثيل يشتبه فى أثريتها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتحرى وتمكن ضباط المباحث من ضبطه بطريق بورسعيد / الإسماعيلية دائرة قسم ثان الإسماعيلية وبحوزته 3 قطع تماثيل حجرية يشتبه فى اثريتها وقطعة تمثال معدنى يشتبه فى أثريته و2 هاتف محمول ومبلغ مالى.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7005 لسنة 2018 جنح قسم ثان الإسماعيلية وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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