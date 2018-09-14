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طالبة عمرها 17 عاماً تلقي بجثة رضيعها في القمامة

قضايا وحوادث

طفل رضيع
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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النيابة العامة

الحمل السفاح

التحقيق مع طالبة

القاء جثة رضيع في القمامة

تباشر نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة التحقيق مع طالبة 17 عامًا، ألقى القبض عليها، بتهمة إلقاء جثة طفل حديث الولادة، إلى جوار صندوق قمامة في منطقة العمرانية.

تبين من خلال تحقيقات النيابة، برئاسة المستشار باهر حسن، أن كاميرات المراقبة بمحال تجارية رصدت قيام المتهمة بإلقاء جثة الطفل الرضيع، في وقت مبكر.

وأفادت التحقيقات بأن المتهمة اعترفت بمحضر الشرطة بارتكاب الجريمة، وقالت «إنها ألقت بجثة الطفل وهو ابنها».

وذكرت المتهمة أنها حملت سفاحًا من شاب تعرفت عليه، قبل نحو عام «في الآخر رفض الاعتراف بالطفل».

وكانت تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل بجوار صندوق قمامة، وانتقلت أجهزة الأمن رفقة النيابة العامة، وتم العثور على جثة لطفل رضيع ملفوف بقطعة قماش، لا توجد به أي إصابات ظاهرة، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أنه تم التخلص منه فور ولادته لكونه طفل سفاح.


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