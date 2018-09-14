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"قهوجي" يمزق جسد صاحب مغسلة بسبب معاكسة شقيقته

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
صورة أرشيفية

مصطفى اصبر

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معاكسة فتاة

قهوجي

تمزيق جسد صاحب مغسلة

أقدم قهوجي بتمزيق جسد صاحب مغسلة حتى الموت، اليوم الجمعة وذلك بسبب قيام الأخير بمعاكسة شقيقة المتهم في الشارع، وتم نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام، وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.البداية عندما تلقى المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بلاغًا بنشوب مشاجرة ومتوفي بناحية الكابلات دائرة القسم، تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، فانتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين «أ م ع» 55 سنة صاحب مغسلة مصاب بجرح نافذ بالصدر وتوفي عقب وصوله للمستشفى، و«أ س ع» 24 سنه «قهوجى»، وذلك بسبب قيام الأول بمعاكسة شقيقة الثاني وأثناء معاتبة الثاني للأول حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الـ«قهوجي» بالتعدي على الأول بسلاح أبيض «سكين» محدثاً إصابته التي أودت بحياته.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن «سكين»، وتولت النيابة التحقيق.


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