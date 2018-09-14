تعرف على سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

خالد الشرقاوي
يقدم موقع "المصريون" لقراءة الكرام خدمة لرصد أسعار صرف الدولار أمام الجنيه بالتعاملات المسائية، اليوم الجمعة، 14 سبتمبر 2018.
واستقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فى البنك المركزى المصرى، عند 17.85 جنيه للشراء، 17.97 جنيهات للبيع.
وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع.
وفى بنك مصر سجل سعر الدولار، 17.79 جنيهات للشراء، 17.89 جنيهات للبيع.
وبلغ سعر الدولار فى بنكي القاهرة والبنك التجارى الدولى cib ، 17.86 جنيها للشراء، 7.96 جنيها للبيع.
فيما سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية، 17.85 جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع.
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