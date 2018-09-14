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«أبوشقة»: لا أسعى لإسقاط عضوية «محمد فؤاد» من البرلمان

الحياة السياسية

بهاء أبوشقة
بهاء أبوشقة

متابعات - خالد الشرقاوي

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البرلمان

حزب الوفد

محمد فؤاد

بهاء الدين أبوشقة

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، إنه لا صحة إطلاقًا لما يثار على صفحات التواصل الاجتماعى، عن إرسال الوفد خطابًا يطلب فيه فصل نائب العمرانية الدكتور محمد فؤاد من البرلمان عقب قرار فصله من الحزب.

وأكد "أبوشقة" أنه أرسل خطابًا للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب يخطره فيه بقرار فصل النائب من الحزب وهو إجراء إلزامي ينص عليه الدستور والقانون.

وأضاف أبوشقة، أن إخطار رئيس مجلس النواب بقرار الوفد لا يعنى أن الحزب يسعى لفصل النائب من البرلمان، مُؤكدًا أن المجلس هو صاحب القرار فى هذا الشأن، ورئيس المجلس هو صاحب القرار فيما يتعلق بالإجراءات طبقًا للائحة.


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