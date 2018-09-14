«حسب الله» مديرًا فنيًا للنجوم

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المصريون

النجوم

حسب الله

قرر محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادى نجوم أف سي، تكليف علاء حسب الله المدرب العام للفريق، بالقيام بمهام المدير الفنى الأسباني أنطونيو كالديرون.

و اعتذر «كالديرون»، عن استكمال مهام عمله بسبب ظروف أسرية متمثلة في مرض زوجته، ليعود إلى موطنه صباح اليوم الجمعة.

وتولي «حسب الله»، قيادة فريق النجوم في بداية مسابقة الدوري وقبل قدوم كالديرون، ونجح في اقتناص نقطتين بالتعادل في أول مباراتين، لافتا إلي إنه سيتولي المهمة لحين إشعار أخر.


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