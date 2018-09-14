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الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي وحوريا

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وحورويا كوناكري، في المباراة التي تجمعهما حاليًا على ملعب 28 سبتمبر، في ذهاب الدور ربع النهائى من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

بدأ اللقاء بضغط متبادل من لاعبى الفريقين على منطقة وسط الملعب، في محاولة من أجل خطف هدف بشكل مبكر.

واستمر الأداء العشوائي من الفريقين في السيطرة على الكرة والتمرير المتبادل، وفشل أي محاولة من اللاعبين في اختراق دفاع الآخر.

وكاد أبوبكر كمارا لاعب حورويا أن يحرز هدفا ولكن في مرمى فريقه بعد كرة عرضية رائعة من على معلول، ليسددها أبوبكر برأسه ولكن تمر الكرة بجوار القائم.

وهدد هشام محمد لاعب الأهلي مرمى هورويا كوناكري بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن تذهب بعيدا عن الشباك.


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