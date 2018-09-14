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بالمنيا..

ربة منزل تحاول الانتحار بإشعال النيران فى نفسها

قبلي وبحري

انتحار فتاة
صورة أرشيفية

جمال زكى

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ربة منزل

خلافات الجيرة

مركز لمنيا

اشعال نيران

أقدمت ربة منزل على الانتحار بإشعال النيران فى نفسها بإحدى قرى مركز المنيا وتم نقلها إلى مستشفى المنيا العام بسبب خلافات الجيرة وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا بقيام سيده بقرية زاوية سلطان التابعة بدائرة المركز بمحاوله الانتحار حرقًا.

وعلي الفور انتقل المقدم أحمد صلاح مفتش المباحث والرائد أحمد سامي معاون مباحث مركز المنيا لفحص البلاغ حيث تبين قيام سيده تدعي "صفاء . ا"  45 سنة، ربة منزل، بسكب البنزين وإشعال النيران في جسدها محاولة الانتحار؛ بسبب وجود خلافات مع جيرانها وإصرارهم علي بيع منزلها لهم مما أصابها بضغوط نفسية دفعتها لمحاولة الانتحار وأصيبت السيدة بحروق بالغة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.

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