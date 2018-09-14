» مقتل مسجل خطر بطلق ناري أثناء القبض عليه

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الاجهزة الامنية

اطلاق نار

الطريق الدائري

مقتل مسجل خطر

لقي مسجل خطر مصرعه، اليوم الجمعة، إثر إصابته بطلق ناري في تبادل إطلاق نار مع رجال الشرطة، في أثناء القبض عليه أعلى الطريق الدائري بمنطقة إمبابة.

وكانت قوة أمنية من مديرية أمن الجيزة، تتفقد الحالة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون، وفي منطقة الطريق الدائري بإمبابة اشتبهت في شاب، وفي أثناء محاولة استيقافه أشهر المتهم سلاحًا ناريًّا كان يخبئه أسفل طيات ملابسه في وجه القوة الأمنية، وأطلق عدة طلقات صوبهم، ما دعى القوات لمبادلته الأعيرة النارية فأصابته طلقة استقرت بجسده، وتم نقله إلى المستشفى، وتوفي فور دخوله متأثرًا بإصابته.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.


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