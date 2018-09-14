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شاهد.. «منى الشاذلي» تهدي سيارة للمتبرعة بكبدها لشقيقها

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«منى الشاذلي» تهدي سيارة للمتبرعة بكبدها لشقيقها
«منى الشاذلي» تهدي سيارة للمتبرعة بكبدها لشقيقها

خالد الشرقاوي

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تبرع

سيارة

منى الشاذلى

هدية

دنيا صابر

أهدت الإعلامية منى الشاذلي، دنيا صابر، الفتاة التي تبرعت لأخيها بجزء من كبدها، سيارةً على الهواء، وذلك خلال استضافتها وأفراد أسرتها على ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه على فضائية "cbc "، تقديرًا لصنيعها.

وقالت "الشاذلي"، للمتبرعة بكبدها لشقيقها: "العربية دي بتاعتك، انتي تستاهلي، حبك لأخوكي وأسرتك، يخلينا نجيب لك أحلى حاجة في الدنيا".


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