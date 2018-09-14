شاهد.. «منى الشاذلي» تهدي سيارة للمتبرعة بكبدها لشقيقها

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خالد الشرقاوي
وقالت "الشاذلي"، للمتبرعة بكبدها لشقيقها: "العربية دي بتاعتك، انتي تستاهلي، حبك لأخوكي وأسرتك، يخلينا نجيب لك أحلى حاجة في الدنيا".
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