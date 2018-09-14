مخرج أمريكي يقرأ سورة الفاتحة بطريقة تلامس القلب

14 سبتمبر 2018 - 07:40 م

انتشر مقطع فيديو يعود إلى عام 2015 يظهر فيه المخرج الأمريكي الحائز على الأوسكار، فرانسيس كوبولا Francis Coppola ، مخرج الفيلم الشهير The Godfather ، يتحدث ضمن مؤتمر صحفي على هامش مهرجان مراكش السينمائي الدولي الـ 15 MIFF حيث دافع فيه عن الإسلام.

وسئل "كوبولا" الذي كان يترأس لجنة تحكيم المهرجان آنذاك، حول الأحداث الجارية في العالم، فدافع عن الإسلام بطريقة مؤثرة، وفقا لتقرير نشر في IINA" "، وتحدث عن الدين الإسلامي بطريقة مقنعة وردّد سورة الفاتحة التي تركز على رسالة السلام والرحمة والتسامح والمحبة.

وأضاف المخرج العالمي: "إذا كنتم تعرفون القرآن الكريم، فكلماته الأولى هي: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم ".

وتابع "كوبولا" قائلا إن أي شخص يعرف هذا الدين الجميل الذي كان في ذروة الحضارة في القرن الـ13، الحضارة العربية التي قدمت لنا الرياضيات والعلوم، الجميع يعلم أن عمق هذا الدين يتمثل في عبارتين هما أن الله هو الرحمن وهو الرحيم، ونحن نثق في قدرة هذه الإله على إخراجنا من سوء الفهم هذا.

