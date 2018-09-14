الرئاسة التركية: هذا ما نريده في إدلب

14 سبتمبر 2018 - 08:13 م

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن تركيا بحثت الوضع في إدلب وزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القادمة لسوتشي.

وقال كالين، اليوم الجمعة عقب اجتماع بين ممثلي روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في إسطنبول، "بحثنا كيفية منع حدوث كارثة في إدلب والزيارة التي سيجريها أردوغان إلى سوتشي".

وأضاف "توصلنا إلى قناعة مشتركة حول ضرورة أن يكون الحل سياسيا"، مؤكدا: "نتطلع للحفاظ على البنية القائمة لمناطق خفض التصعيد في إدلب".

كما أعلن المتحدث كالين، أنه سيتم تحديد موعد ومقر وأجندة قمة زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا، لبحث التطورات في سوريا.