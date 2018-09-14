» فريدة عثمان تتوج بذهبية جديدة في البطولة الأفريقية

14 سبتمبر 2018 - 08:16 م

حصلت السباحة فريدة عثمان، لاعبة المنتخب الوطني، على ذهبية منافسات سباق 50 متر حرة، خلال مشاركتها ببطولة أفريقيا للكبار رقم 13، المقامة بالجزائر خلال الفترة من 10 وحتى 16 سبتمبر الجاري.

وحصلت "عثمان" على الميدالية الذهبية والمركز الأول عقب تحقيقها لرقم قدره 25.11 ثانية.

وتعد هذه الميدالية هي الرابعة للاعبة، بعد أن حصدت فضية منافسات سباق 100 متر حرة، وذهبية 50 متر فراشة، وذهبية 100 متر فراشة.

يشارك في البطولة 238 رياضيا يمثلون 31 بلدًا يتصارعون على ميداليات البطولة القارية، المقامة على حمام السباحة الأوليمبي 5 يوليو بالعاصمة الجزائرية.