» دوري الأبطال.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع حوريا الغيني

14 سبتمبر 2018 - 08:21 م

حسم التعادل السبي بدون أهداف، نتيجة مباراة الأهلي أمام نظيره حوريا كوناكري الغيني، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على ملعب 28 سبتمبر، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الشوط الاول

بدأت المباراة حماسية من جانب الاهلي الذى ظهر واضحاً إنه لا يخشى صاحب الأرض ولعب بحماس ونشاط عن طريق آزارو وسليمان ومحارب وناصر ماهر كما لعب صاحب الأرض بشكل سريع منذ البداية.

عادت المباراة لمنطقة وسط الملعب وأنعدمت الخطورة على مرمى الفريقين بفضل التنظيم الدفاعي للمارد الأحمر وكذلك للفريق الغيني.

حاول الفريق الغيني مُباغته الاهلي وقاد أكثر من هجمة مُستغلاً أرض الملعب المُبتلة بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة ولعب صاحب الأرض عدة كرات عن طريق داودا كامارا وسيمون ساكين.

كاد على معلول يُسجل هدفاً للأهلي في الدقيقة 31 بعدما لعب كرة رائعة من الجبهة اليسرى لكن دفاع حورويا حوّل الكرة إلى ضربة ركنية ، وواصل الاهلي ضغطه مع أقتراب نهاية الشوط الأول ولعب جملة رائعة بين أحمد فتحي وآزارو وعادت الكرة إلى هشام محمد وسدد الأخير تصويبة قوية لكنها مرت بجوار القائم.

سدد سي بافور كي كرة قوية لكن محمد الشناوي تصدى لها وأنقذ الموقف وكاد أسلام محارب يُسجل من ضربة رأسية لكنها مرت بجوار القائم ، وحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى ليُطلق الحكم التونسي يوسف السرايري صافرته مُعلناً نهاية الشوط الاول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الفريق الغيني الذى ضغط بكل خطوطه ولعب أكثر من كرة خطرة على محمد الشناوي حارس الأهلي لكن الأخير وخط دفاعه تعامل بشكل جيد مع هذه الكرات.

وتعرض سعد سمير للاصابة ليخرج من المباراة ويُشارك محمد نجيب بدلاً منه في الدقيقة 57 ،وطالب لاعبو حورويا بأحتساب ضربة جزاء نتيجة عرقلة حسام عاشور لاعب حورويا لكن الحكم التونسي لم يحتسب شياً لصاحب الأرض وطالب بأستمرار اللعب ، ودفع كارتيرون المدير الفني للأهلي بصلاح محسن بدلاً من ناصر ماهر.

تراجع أداء الاهلي بشكل غريب ما ترك الفرصة لصاحب الأرض للسيطرة على مجريات اللقاء وهدد مرمى الاهلي أكثر من مرة وأن كان الدفاع الأحمر مازال مُتماسك.

ودفع كارتيرون بأخر تغييراته حيث شارك أيمن اشرف بدلاً من وليد سليمان وأهدر صلاح محسن هدف مُحقق في الدقيقة 76 بعدما لعب كرة رأسية بشكل سيئ حوّلها حارس صاحب الأرض إلى ضربة ركنية.

وتعرض هشام محمد لإصابة في الضهر خلال اللقاء وتلقي العلاج خارج الملعب قبل أن يستكمل اللقاء ،ومرة أخرى يهدر صلاح محسن فرصة تسجيل هدف للأهلي بعدما تلقى تمريرة سحرية من آزارو لكنها لعبها بعيداً عن الشباك في الدقيقة 85.

وحاول الفريقين التسجيل في الدقائق الأخيرة لكن اللقاء ينتهي بالتعادل السلبي ليتأجل الحسم لمباراة العودة بالقاهرة يوم السبت بعد المقبل.