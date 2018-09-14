أول تصريح لـ«منى المذبوح» بعد خروجها من مصر

14 سبتمبر 2018 - 08:40 م

تحدثت اللبنانية منى المذبوح، التي حكم عليها في وقت سابق بالسجن 8 سنوات على خلفية إهانتها للشعب المصري، عن تفاصيل خروجها من السجن، عقب وصولها إلى مطار بيروت بعد الإفراج عنها.

ونقلت المواطنة اللبنانية الثلاثاء الماضي، من سجن النساء في القناطر الخيرية إلى قسم الخليفة قبل أن يتم الإفراج عنها وترحيلها إلى لبنان، مساء أمس الخميس.

وأعلن عماد كمال محامي "المذبوح"، عن إنهاء الإجراءات الخاصة بالإفراج عنها، لافتا إلى أنه لم تواجههم أية مشاكل تتعلق بإنهاء إجراءات الإفراج عنها.

وقالت "المذبوح" في فيديو بث لها على مواقع التواصل الاجتماعي: "أشكر الشرطة المصرية، وكذلك الخارجية اللبنانية والقنصل اللبناني في مصر"، ووعدت بالعودة مجددا إلى مصر لأنها "تحب هذا البلد" على حد وصفها.

يذكر أن محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، قضت في وقت سابق، بقبول استئناف المواطنة اللبنانية منى المذبوح، بشأن الحكم الصادر ضدها بالسجن 8 سنوات لإدانتها بإهانة الشعب المصري في مقطع فيديو بثته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ.

اللحظات الاولى لمنى المذبوح فور وصولها الى مطار بيروت بعد الافراج عنها في مصر... pic.twitter.com/NuTDnA2D7T — قنـــاة الجـــديـــد (@ALJADEEDNEWS) 13 سبتمبر 2018

وأحال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، منى المذبوح إلى المحاكمة في ختام التحقيقات بقضية اتهامها بتوجيه إساءات للشعب المصري من خلال نشر فيديو عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ينطوي على عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وباشرت نيابة استئناف القاهرة بإشراف المستشار محمد سراج أبو شنب المحامي العام الأول بالنيابة، التحقيق مع المتهمة التي ألقت قوات الأمن القبض عليها قبل مغادرتها البلاد، استجابة لقرار النائب العام بضبطها وإحضارها قبل أن يتم الإفراج عنها.