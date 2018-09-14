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الأهلي يكشف حجم إصابة سعد سمير

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الأهلي يكشف حجم إصابة سعد سمير

المصريون

الاهلى

سعد سمير

حوريا

كشف خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حجم الإصابة التي تعرض لها سعد سمير، خلال مشاركته مع فريقه أمام حوريا الغيني، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال خالد محمود، إن سعد سمير، مدافع الفريق، خرج في الشوط الثاني من مباراة حورويا الغيني، اليوم، بسبب معاناته من شدّ في العضلة الخلفية وفقَ التشخيص المبدئي.

ودفع الجهاز الفني للأهلي، بقيادة كارتيرون، بـمحمد نجيب على حساب سعد سمير، بعد تعرض الأخير للإصابة.

وتعادل الأهلى سلبيًا، مساء اليوم، أمام حورويا الغيني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد «28 سبتمبر» في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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