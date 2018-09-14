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«العقرب» و«العميد».. أشهر الملصقات الإعلانية للمعلمين بالبحيرة

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«العقرب» و«العميد».. أشهر الملصقات الإعلانية للمعلمين بالبحيرة
«العقرب» و«العميد».. أشهر الملصقات الإعلانية للمعلمين بالبحيرة

علاء صباح

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العقرب والعميد

الملصقات الدعائية

للمعلمين بالبحيرة

انتشرت في الآونة الأخيرة بعدد من المراكز والقرى بمحافظة البحيرة، ملصقات إعلانية للعديد من المعلمين في الأماكن العامة والمنشآت الحكومية، وذلك تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد، وذلك برغم تردد نبأ إصدار قرار بتوقيع عقوبة 50 ألف جنيه علي مراكز الدروس الخصوصية غير الصادر لها قرار بمزاولة المهنة وتشميع المكان.

في البداية، أوضح سعيد سلمان "بالمعاش"، أنه أنشرت في الآونة الأخيرة بالعديد من مراكز ومدن محافظة البحيرة، وهي قيام العديد من المعلمين بعمل ملصقات إعلانية لهم في الأماكن ألعامة والمنشآت الحكومية.

وأكمل بأن هناك العديد من مراكز الدروس الخصوصية التي تعمل وغير  صادر لها قرار بمزاولة المهنة، ومخالفه بذلك  للقانون، وغير خاضعة للجهات الرقابية، لافتًا إلى أنه يجب علي الجهات الرقابية فرض غرامة مالية وتشميع المركز ومعاقبة المعلم .

وأضاف، بأن العديد من المعلمين، قاموا بعمل إجازة بدون مرتب من مدارسهم الخاصة، في مقابل قيامهم بإعطاء دروس خصوصية في أكثر من "سنتر" وأكثر من مكان.




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