«المالية» تحسم الجدل حول «الضريبة على الدخل»

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مصلحة الضرائب
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وكالات

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المالية

ضرائب

الدخل

ردت وزارة المالية على ما تردد مؤخرًا حول توجه الحكومة لزيادة الضرائب على دخول المواطنين، مؤكدة أن ما يتم تداوله شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشؤون الضرائب، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "extra news "، إن المبادرات التى أطلقتها وزارة المالية، هو زيادة حد الإعفاء ووضع قانون الخصم الضريبى لمساعدة الأجور الأقل دخلاً لخصم قيمة الضرائب، بالإضافة إلى تعديل السداد فى المادة 111 بقانون ضرائب الدخل للسماح للمول تسديد الضريبة ثم غرامة التأخير، والمبادرة الأخيرة، الموافقة على قانون 174 لسنة 2018، الخاص بتجاوز مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وأوضح "توكل" أن الحكومة لا تزيد الضرائب، وسياسة الوزارة معلنة بحفظ استقرار السياسات المالية، ولا تستطيع زيادة سعر الضريبة لأن المستثمرين عندما يضعوا دراسة الجدوى يعرفون أعمالهم المتاحة فى مصر، والوزارة خفضت الضريبة من 25 % إلى 22.5 %.

وذكر "توكل"، أن غرض الشائعات هو حدوث بلبلة فى المجتمع، والتشكيك فى الجهد الذى تبذله الدولة، مؤكداً أن الحكومة تحاول فى الفترة السابقة تقديم مبادرات للتخفيف على المواطنين محدودى الدخل، ولا يوجد انعقاد لمجلس النواب، ولا زيادة فى ضريبة بحكم الدستور إلا بقانون، بعرضه على مجلس النواب ثم يتم رفعه لرئيس الجمهورية.


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