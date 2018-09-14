» حريق يلتهم مصنع أخشاب فى "السادات"

14 سبتمبر 2018 - 09:06 م

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية امن المنوفية، من السيطرة على حريق هائل بمصنع للأخشاب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

كان اللواء سمير أبوزامل مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية الامن، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع للأخشاب فى مدينة السادات.

على الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية التى تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها الى باقى المصنع، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بالطابق الثالث بالمصنع بغرفة الدهانات، وتم محاصرتها ومنع امتدادها إلى باقى المصنع .