» «كارتيرون»: أهدرنا فوزًا كبيرًا أمام حوريا الغيني

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دورى ابطال افريقيا

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كارتيرون

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتعادل السلبي أمام حوريا كوناكري الغيني، في ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأكد «كارتيريون»، إنه كان يطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أفضل من التعادل السلبي مع حوريا الغيني اليوم لكن إجمالا النتيجة مقبولة كونها في ظروف صعبة وخارج الأرض.

وأضاف: «كنت أرغب في نتيجة أفضل، وقدمنا مباراة كبيرة وأضعنا ما يقرب من 4 فرص محققة أمام مرمى المنافس، بينما فشل حوريا لمرمانا ولم تظهر له خطورة على مرمى الحارس محمد الشناوي».

وتابع: «حاولنا تنشيط الهجوم عن طريق التبديلات رغم الإصابات التي تعرض لها الثنائي سعد سمير ووليد سليمان، ولاحت لنا أكثر من فرصة خطيرة لكننا فشلنا في استغلالها بشكل جيد».

وتعادل الأهلي سلبيًا، مساء اليوم، أمام حوريا الغيني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد «28 سبتمبر»، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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