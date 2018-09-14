بطولة العالم.. طائرة مصر تسقط أمام فرنسا

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المصريون

سقط منتخب مصر للكرة الطائرة أمام نظيره الفرنسي في بطولة العالم، بنتيجة 3 – 0، المقامة حاليًا في دولتي إيطاليا وبلغاريا، وتستمر حتى يوم 30 سبتمبر الجاري.

وجاءت نتائج الأشواط كالآتي: (25-22)، (25-23)، (25-16).

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره الصيني بعد غد الأحد.

وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية برفقة منتخبات، البرازيل وكندا والصين وهولندا وفرنسا.

وتضم القائمة النهائية للمنتخب 14 لاعبا وهم: عبد الله عبد السلام وأحمد صلاح وحسام يوسف وهشام يسري ومحمد عادل وعبد الحليم فهيم ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودي وشريف محمد وأحمد عبد العال وأحمد درنكة وأحمد سعيد ومصطفى دبشة وعمر نجيب تايسون.


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