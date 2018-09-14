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هل تستعين الدولة بالمسجونين لزراعة المحاصيل الإستراتيجية؟

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مزارع إنتاج زراعى في السجون
مزارع إنتاج زراعى في السجون

حسن علام

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«فكرة مهمة للغاية، ولا مانع من الاستعانة بالمسجونين»، هكذا علق برلمانيون، على مقترح النائب أحمد رفعت، بشأن إنشاء جهاز للأمن الغذائي، بهدف البحث وراء السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن مثل القمح والأرز والتي تستوردها مصر بشكل كبير.

«رفعت»، قال إن الجهاز سيكون تابعًا لرئيس الوزراء، وإنه سيتقدم به في بداية دور الانعقاد الرابع، مضيفًا أن الهدف من إنشائه أيضًا، بحث كيفية الاستغناء عن استيراد تلك السلع، وزرعها في مصر وكيفية استخدام الطاقات البشرية المهملة في زراعة الأراضي الصحراوية وتوفير عملة صعبة.

عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أشار إلى أن ذلك الجهاز سيتولى التنسيق بين الزراعة والري وجهاز استصلاح الأراضي والداخلية، خاصة قطاع مصلحة السجون، لاستغلال المساجين غير الخطرين، الذين يجوز استخدامهم في عمليات الزراعة.

ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب، قالت إن المقترح الذي تقدم به النائب مهم جدًا، ويجب التعجيل في تنفيذ الفكرة، لا سيما أنه سيساعد على توفير السلع الغذائية والإستراتيجية لمصر، كالأرز والقمح والسكر.

وأضافت «الشيخ»، في تصريحات خاصة لـ«المصريون»، أن مثل هذه السلع، لا يجب الاعتماد على دول أخرى في توفيرها؛ لأن ذلك يُمثل خطرًا عظيمًا على الدولة، مشيرة إلى أنه من الوارد أن تقع مشكلات مع الدول التي تورد لمصر تلك السلع، وفي هذه الحالة ستمتنع عن التوريد، ما يعني وقوعها في أزمة.

عضو مجلس النواب، أوضحت أنه لا يوجد مانع من الاستعانة بالمسجونين، في تنفيذ ذلك المقترح، لكن لابد أن يكون ذلك بمقابل، يتم منح جزء منه للمسجون، والجزء الآخر لأسرته، متابعًة: «ما المانع في الاستفادة من هؤلاء المسجونين، طالما أنهم لا يمثلون خطرًا، فضلًا عن أن ذلك سيوفر على الدولة نفقات كثيرة؟».

واختتمت «الشيخ»، حديثها قائلة: «الامتناع عن توريد تلك السلع، يعني حكم بالإعدام على المواطنين، ومن ثم لا يجب أن نضع يدنا تحت ضرس حد، بل ويجب أن يكون هناك مخزون استراتيجي أيضًا».

أما، إبراهيم خليف، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، أثنى على المقترح الذي تقدم به عضو لجنة الاتصالات، لافتًا إلى أنه سيدعم المقترح بمجرد التقدم به تحت القبة.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «خليف»، أن الدولة بحاجة ملحة لإنشاء جهاز الأمن الغذائي، موضحًا أنه سيساعد على توفير السلع الإستراتيجية لمصر، وسيجعلها لن تعتمد على أي دولة أخرى في توفير تلك السلع.

عضو لجنة الزراعة والأمن الغذائي بمجلس النواب، وصف تلك الخطوة بـ«الإيجابية»، داعيًا أعضاء مجلس النواب إلى دعم ذلك المقترح، والموافقة عليه عند عرضه على المجلس.


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