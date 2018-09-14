تطورات مثيرة بشأن واقعة اتهام "فودة" بالتحرش

14 سبتمبر 2018 - 11:19 م

أعلنت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية الإعلامية، استبعاد أحد عامليها على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.

وجاء في منشور لـ"دويتشه فيله"، نُشر على شبكتها، اليوم الجمعة: "أُحيطت إدارة دويتشه فيله علما مؤخرا بواقعة تحرش جنسي محتملة، التحقيق الذي أطلق على الفور أظهر أن الاتهامات المقدمة يمكن تصنيفها على أنها ذات مصداقية".



وأوضحت "دويتشه فيله"، في المنشور، أنها اتخذت بعد ذلك الإجراءات اللازمة، وأضافت: "الشخص المتهم لم يعد يعمل لدى دويتشه فيله".



وكانت إدارة "دويتشه فيله" بدأت، الربيع الماضي، حملة توعية بالتحرش الجنسي في أماكن العمل بمبادرة من مدير العام للشبكة بيتر ليمبورج.



وجاء في المنشور الداخلي أنه "خلال الكثير من المحادثات الشخصية مع الموظفات والموظفين في الأقسام وهيئات تحرير، أوضح المدير العام ومديرة إدارة دويتشه فيله، سياسة عدم التسامح مع وقائع التحرش الجنسي".



وأضاف المنشور أنه تم خلال ذلك طرح الإمكانيات المتاحة لكافة الموظفين في هذا الصدد.



وأوضحت "دويتشه فيله"، في المنشور، أنه عقب ذلك قامت إحدى الموظفات بالإبلاغ عن واقعة.



وذكرت "دويتشه فيله"، في المنشور، أنه ليس بإمكانها الإدلاء ببيانات مفصلة عن الواقعة أو الأشخاص المعنيين بها لأسباب قضائية.

