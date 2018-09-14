» شاهد.. دكتورة جامعية تلفظ أنفاسها الأخيرةعلى الهواء

14 سبتمبر 2018 - 11:31 م

انهارت ريتا جيتندرا، أستاذة جامعية هندية شهيرة، في أحد البرامج التلفزيونية الصباحية، يوم الجمعة، ولفظت أنفساها الأخيرة على الهواء مباشرة.



كانت “جيتندرا” تشارك في برنامج “صباح الخير” عندما انهارت في منتصف حديثها، وأسندت ظهرها إلى الكرسي وبدأت في التنفس بشكل متسارع قبل أن تتوقف عن الحركة تمامًا، وفقًا لـ “سكاي نيوز عربية”.



يُشار إلى أن “جيتندرا” كانت تتحدث عن أشياء مثيرة للاهتمام في حياتها، لكنها توقفت عن الكلام وبدأت في السقوط من مقعدها، ليقطع التلفزيون البث بعد ذلك، وفقًا لما نقلته “فوكس نيوز” عن وسائل إعلام هندية.



قال حذيفة مظفر، السكرتير السابق للجنة المرأة في ولاية سريناغار شمالي الهند: “عندما انهارت اعتقدنا أنها كانت تتصرف بشكل طبيعي، لكن بعد لحظات أدركنا أن هناك أمرًا خطيرًا يحدث”.



أضاف: “حاولنا إسعافها، لقد حاول المنتجون ومن كان في الاستديو إنقاذها، لكنها كانت في حالة خطرة على ما يبدو، لقد تم نقلها إلى المستشفى حيث تم الإعلان عن وفاتها”.

