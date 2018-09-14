جون كيري يكشف معلومة هامة عن "ترامب"

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قال وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، الجمعة، إن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي لا يملك أي معلومة حول المناخ، "يكذب على الشعب". 
جاء ذلك في كلمة، خلال مشاركته بالقمة العالمية للعمل المناخي، في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
وأشار كيري، إلى أن الولايات المتحدة بذلت جهودا كبيرة، لإقناع دول ذات تأثير كبير على المناخ، مثل الصين، للانضمام إلى اتفاق باريس، المبرم في 2015، بخصوص مكافحة التغير المناخي. 
ووصف انسحاب الولايات المتحدة في عهد ترامب، من اتفاق باريس، بـ"الخطأ الكبير".
وأكد كيري، أن العالم مازال في نقطة بعيدة جدا، عما هو منشود في مكافحة التغيير المناخي على الصعيد العالمي. 
وأردف "كل مشكلة نواجهها حاليا في تغير المناخ والاحتباس الحراري، قابلة للحل.. لا أريد أن أكون متشائما، إلا أن هناك رئيسا ليس لديه أي معلومة حول هذا الموضوع، يكذب على الشعب الأمريكي". 
واعتبر كيري، أن "الشعب الأمريكي، أكثر ذكاء من هذا الرئيس (ترامب) بكثير". 
وأضاف "لذا خرجت 38 ولاية (من أصل 50) إلى الساحة وأعلنت أنها ستواصل الالتزام باتفاق باريس". 
وتابع "جميعنا نعيش في نظام بيئي واحد، لكن أعتقد أن الرئيس لا يعي ذلك".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، وقعت على تلك الاتفاقية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، لمكافحة تغير المناخ، ولم يكن يتسن لواشنطن الانسحاب منها حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بموجب شروط الاتفاقية.
غير أن ترامب، انسحب منها بالفعل، في يونيو/ حزيران 2017. -

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