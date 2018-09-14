السعودية تعترض صاروخا "حوثيا" استهدف جازان

14 سبتمبر 2018 - 11:51 م

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء الجمعة، صاروخا أطلقته جماعة "الحوثي" من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة جازان، جنوب غربي المملكة.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن المتحدث باسم قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قوله إن "الدفاع الجوي (السعودي) اعترض صاروخا أطلقه الحوثيون من محافظة صعدة في اليمن باتجاه جازان السعودية".



وأوضح المالكي، أن اعتراض وتدمير الصاروخ لم ينتج عنه أية إصابات.



وأشار المتحدث باسم التحالف العربي (تقوده السعودية) إلى ارتفاع إجمالي الصواريخ الباليستية التي أطلقها الحوثيون نحو السعودية، منذ بدء الحرب في 2015، إلى 195 صاروخًا، ما أدى إلى استشهاد 112 مدنيًا وإصابة المئات.



ودأبت جماعة "الحوثي"، منذ بدء الحرب في 26 مارس/آذار 2015، على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى.

