» انتصار مذهل لمسلمين طردوا من وظائفهم لطلبهم الصلاة

14 سبتمبر 2018 - 11:55 م

وافق مصنع لحوم في ولاية كولورادو الأمريكية، على دفع مليون ونصف مليون دولار أمريكي تعويضات لعمال مسلمين تم طردهم من وظائفهم بعد الاحتجاج على عدم منحهم استراحة لتأدية الصلوات في أوقاتها.



وقالت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية (تابعة للكونغرس)، اليوم الجمعة، إنّ إدارة مصنع "كارغيل ميت سولوشينز"، وافقت على منح تعويضات بقيمة مليون ونصف مليون دولار، لـ138 عامل أمريكي مسلم من أصول صومالية، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.



كما أفادت اللجنة، أنّ المصنع وافق أيضا على "توجيه المديرين والعمال المعينين بنظام الساعات بما يتناسب مع الاستراحات الممنوحة للموظفين المسلمين في مصنعها لمعالجة لحوم الأبقار، بمدينة فورت مورغان (إحدى مقاطعات ولاية كولورادو)".



ويعود الخلاف إلى 2016، حين تم طرد عدد من العمال بعد إلغاء إدارة المصنع سياسات تسمح للموظفين المسلمين بأخذ فترات راحة قصيرة لتأدية الصلوات.



وفي 2017، وجدت الوكالة الفدرالية لمناهضة التمييز (حكومية) أن العمال تعرضوا للمضايقة والتمييز، بسبب احتجاجهم على تغيير السياسة المفاجئ، والذي حرمهم من أداء صلاة الفريضة.



من جهته، قال بريان سايكس، رئيس شركة "كارغيل لتصنيع اللحوم"، في بيان، اليوم، إنّ توفير أماكن تأدية الشعائرالدينية للموظفين "جزء مهم من إشراك ودعم موظفينا".



وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يدفع اتحاد "تيمسنيرز" (عمالي محلي) كان ملزما بتمثيل الموظفين المسلمين في نزاعهم أمام شركة "كارغيل"، 153 ألف دولار لتسوية شكاوى تمييز.



وقالت الوكالة الفدرالية، إنها أقرت بأن يدفع اتحاد "تيمسنيرز"، تعويضا للعمال، إثر فشله في الدفاع عنهم، بل حتى مضايقتهم بسبب عرقهم ودينهم وأصلهم القومي.

