  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر12:18 ص
بحث متقدم
جون كيري وترامب

جون كيري يكشف معلومة هامة عن "ترامب"

فودة ينشر "سكرينات" لساويرس ومعلقًا: هذا درس لك

تطورات مثيرة بشأن واقعة اتهام "فودة" بالتحرش

مزارع إنتاج زراعى في السجون

هل تستعين الدولة بالمسجونين لزراعة المحاصيل الإستراتيجية؟

مجلس النواب

بالأسماء.. 6 نواب فصلوا من أحزابهم

مصلحة الضرائب

«المالية» تحسم الجدل حول «الضريبة على الدخل»

منى المذبوح

أول تصريح لـ«منى المذبوح» بعد خروجها من مصر

أردوغان

الرئاسة التركية: هذا ما نريده في إدلب

بطاقات تموينية

حقيقية حذف بطاقات تموينية بسبب «الدخل»

أنفاق غزة

إسرائيل تعترف بفشل التصدي لأنفاق غزة: لا يمكن ردعها

انضمام الإبراشي إلى "ON E"

انضمام الإبراشي إلى "ON E"

في أمريكا..

انتصار مذهل لمسلمين طردوا من وظائفهم لطلبهم الصلاة

عرب وعالم

الصلاة
الصلاة

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

الهجرة بين الدرس والعبرة

#

فيديو مذهل لإنقاذ نحلة من الغرق

#

سرقة حذاء نائب برلماني بجوار وزير الأوقاف

#

بالفيديو.. كلب صغير يضع صاحبه فى موقف محرج

وافق مصنع لحوم في ولاية كولورادو الأمريكية، على دفع مليون ونصف مليون دولار أمريكي تعويضات لعمال مسلمين تم طردهم من وظائفهم بعد الاحتجاج على عدم منحهم استراحة لتأدية الصلوات في أوقاتها.
وقالت لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية (تابعة للكونغرس)، اليوم الجمعة، إنّ إدارة مصنع "كارغيل ميت سولوشينز"، وافقت على منح تعويضات بقيمة مليون ونصف مليون دولار، لـ138 عامل أمريكي مسلم من أصول صومالية، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية.
كما أفادت اللجنة، أنّ المصنع وافق أيضا على "توجيه المديرين والعمال المعينين بنظام الساعات بما يتناسب مع الاستراحات الممنوحة للموظفين المسلمين في مصنعها لمعالجة لحوم الأبقار، بمدينة فورت مورغان (إحدى مقاطعات ولاية كولورادو)".
ويعود الخلاف إلى 2016، حين تم طرد عدد من العمال بعد إلغاء إدارة المصنع سياسات تسمح للموظفين المسلمين بأخذ فترات راحة قصيرة لتأدية الصلوات.
وفي 2017، وجدت الوكالة الفدرالية لمناهضة التمييز (حكومية) أن العمال تعرضوا للمضايقة والتمييز، بسبب احتجاجهم على تغيير السياسة المفاجئ، والذي حرمهم من أداء صلاة الفريضة.
من جهته، قال بريان سايكس، رئيس شركة "كارغيل لتصنيع اللحوم"، في بيان، اليوم، إنّ توفير أماكن تأدية الشعائرالدينية للموظفين "جزء مهم من إشراك ودعم موظفينا".
وعلى صعيد آخر، من المقرر أن يدفع اتحاد "تيمسنيرز" (عمالي محلي) كان ملزما بتمثيل الموظفين المسلمين في نزاعهم أمام شركة "كارغيل"، 153 ألف دولار لتسوية شكاوى تمييز.
وقالت الوكالة الفدرالية، إنها أقرت بأن يدفع اتحاد "تيمسنيرز"، تعويضا للعمال، إثر فشله في الدفاع عنهم، بل حتى مضايقتهم بسبب عرقهم ودينهم وأصلهم القومي.
والعمال المتضررون، أعضاء في ذلك الاتحاد النقابي، وملتزمون بدفع المستحقات المالية الشهرية، وفق الوكالة الأمريكية. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» وزنها طنان.. أكبر كرة "بوظة" في العالم بتركيا
» انتصار مذهل لمسلمين طردوا من وظائفهم لطلبهم الصلاة
» شاهد.. دكتورة جامعية تلفظ أنفاسها الأخيرةعلى الهواء
» موقف محرج لمذيعة على الهواء.. شاهد ماذا حدث
» «كارتيرون»: أهدرنا فوزًا كبيرًا أمام حوريا الغيني
» تعرف على سعر الدولار خلال التعاملات المسائية
» مقتل مسجل خطر بطلق ناري أثناء القبض عليه
» دوري الأبطال.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع حوريا الغيني
» ربة منزل تحاول الانتحار بإشعال النيران فى نفسها
» فريدة عثمان تتوج بذهبية جديدة في البطولة الأفريقية
» «فيفا» يعلن ترتيب«صلاح» في سباق الأفضل عالميًا

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية