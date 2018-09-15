تحذير فلسطيني لجنود وضباط وسائقي شاحنات الاحتلال

15 سبتمبر 2018 - 12:05 ص

حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، جنود وضباط وسائقي شاحنات وجرافات إسرائيلية، بمقاضاتهم دوليا، على خلفية ارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.



وفي بيان لها، الجمعة، قالت الهيئة (حكومية)، إنها "ستقاضي الجنود والضباط والسائقين الإسرائيليين، في المحاكم الدولية بتهم جرائم حرب، على ما يمارسونه من جرائم ضد أبناء شعبنا، خاصة في تجمع الخان الأحمر، شرقي القدس المحتلة".



والأربعاء، انتهت المهلة التي حددتها المحكمة العليا الإسرائيلية لهدم الخان الأحمر؛ حيث أمرت في الخامس من سبتمبر/ أيلول الجاري، بهدمه.



وتبنى البرلمان الأوروبي، الخميس، قرارا أدان عزم إسرائيل هدم الخان الأحمر، وطرد سكانه، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها لما له من تأثير على فرص السلام الفلسطيني-الإسرائيلي.



وحذّر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، ما يؤدي إلى تدمير خيار "حل الدولتين".



وينحدر سكان التجمع البدوي "الخان الأحمر" من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل السلطات الإسرائيلية.

