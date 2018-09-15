"نداء تونس" يجمّد عضوية رئيس الحكومة في الحزب

15 سبتمبر 2018 - 12:11 ص

قرّرت حركة نداء تونس، التي تقود الائتلاف الحاكم، الجمعة، تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في الحزب، مع إحالة ملفه إلى لجنة نظام الحزب (الانضباط) لتنظر فيه.



جاء ذلك في بيان لـ"نداء تونس"، اطلعت الأناضول على نسخة منه.



وأفاد البيان "بعد الاطلاع على ردّ يوسف الشاهد، على الاستجواب الموجّه إليه، قرّرت الهيئة السياسية تجميد عضويته، وإحالة ملفّه على لجنة النظام".



والأربعاء الماضي، اتهم نداء تونس، الشاهد بـ"الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية القريبة، بدلا من التركيز على مشاكل البلاد".



والسبت الماضي، عقد الشاهد، اجتماعا بنواب من نداء تونس، أعقبه استقالة 8 منهم، أعلنوا فيما بعد التحاقهم بكتلة الائتلاف الوطني (34 نائبا)، التي أعلن عن تكوينها بداية سبتمبر/أيلول الحالي، وتعتبرها مصادر إعلامية كتلة قريبة من رئيس الحكومة.



ويبلغ عدد نواب نداء تونس حاليا 55 نائبا، وباستقالة النواب الثمانية ستتقلص كتلة الحزب إلى 47 نائب، في حين سترتفع كتلة الاتلاف الوطني إلى 42 نائب.

