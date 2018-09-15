مرتضى منصور: لن نتنازل عن قمة الدوري

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مرتضى منصور
مرتضى منصور

المصريون ـ متابعات

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مرتضى منصور يعلن عن مفاجأة كبرى

أعرب المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن إشادته بالأداء الرجولي والقتالي للاعبي الفريق أمام طلائع الجيش والفوز بثلاثية نظيفة، وتصدر مسابقة الدوري العام، مطالبا اللاعبين باستكمال المستوى الفني المميز لهم خلال المواجهات المقبلة ببطولة الدوري العام.
وأكد "منصور"، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «نمتلك فريق قوى للغاية، ومجموعة مميزة من اللاعبين في جميع المراكز، وجميع اللاعبين على مستوى واحد سواء المتواجدين داخل الملعب أو على دكة البدلاء، وهدفنا هو الحصول على درع بطولة الدوري العام».
وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أن «الفريق الموسم الحالي يقدم كرة هجومية مميزة، ومستوى فنى راقي، ولن نتنازل عن الاستمرار على قمة المسابقة».
وأضاف "منصور"، أن الزمالك من سنوات طويله لم يحق انتصارات بالخمسة والأربعة والثلاثة، مشيرا أن الفريق يؤدي بشكل مميز للغاية والاداء يتطور من مباراة إلى اخر، ووجه رئيس الزمالك، شكره لجماهير النادي على التزامهم خلال اللقاء والتشجيع المثالي طوال اللقاء.

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