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تطورات جديدة في الأزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة

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محمد صلاح
محمد صلاح

المصريون ـ متابعات

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طالب رامى عباس، وكيل محمد صلاح، نجم الكرة المصرية وليفربول الإنجليزى، مجددا اتحاد الكرة بالرد على الطلبات التى ينتظر «مو» الموافقة عليها قبل مواجهة المنتخب الوطنى لكرة القدم أمام سوازيلاند فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.
وينتظر أن يجتمع هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة مع أعضاء الجبلاية، لبحث طلبات «صلاح» والرد عليها قبل تفاقم الأزمة من جديد، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".
يأتي هذا في الوقت الذي نصح أكثر من عضو بالجبلاية "أبوريدة" بإنهاء الأزمة مع اللاعب بشكل ودى حتى لا يحدث أى مشكلة جديدة مع الجبلاية، فى الوقت الذى يتمسك فيه أبوريدة بموقفه بمخاطبة «فيفا» لحسم الأمر.

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