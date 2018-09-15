تطورات جديدة في الأزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة

15 سبتمبر 2018 - 12:36 ص

طالب رامى عباس، وكيل محمد صلاح، نجم الكرة المصرية وليفربول الإنجليزى، مجددا اتحاد الكرة بالرد على الطلبات التى ينتظر «مو» الموافقة عليها قبل مواجهة المنتخب الوطنى لكرة القدم أمام سوازيلاند فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.



وينتظر أن يجتمع هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة مع أعضاء الجبلاية، لبحث طلبات «صلاح» والرد عليها قبل تفاقم الأزمة من جديد، حسبما أفادت صحيفة "المصري اليوم".

