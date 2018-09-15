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وزيرة التخطيط: هذا هو العدد الحقيقي لموظفي الحكومة

الحياة السياسية

هالة السعيد وزيرة التخطيط
هالة السعيد وزيرة التخطيط

المصريون ـ متابعات

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أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، والمتابعة والإصلاح الادارى، إن الوزارة تضع كافة الخطط بالتعاون مع الوزارات المختلفة، والإصلاح الحقيقي بدأ في نوفمبر، مضيفا أن القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة تعاني من بعض المشاكل ونعمل على علاجها.
وأشارت السعيد، خلال حوارها، مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، إلى انه يتم نشر المنظومة الإلكترونية لاستخدامها في تدوين المسار الوظيفي لكل موظف بالدولة. وتابعت الوزيرة: «نعمل على إعادة تأهيل الموارد البشرية للمساهمة في التغيير داخل الجهاز الإداري للدولة».
ولفتت وزيرة التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن النسبة الكبرى من موظفي الحكومة يعملون في المحليات، مضيفة أن عدد موظفي الحكومة حاليا حوالي 5.2 مليون بعد تقاعد عدد منهم مؤخرًا.

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