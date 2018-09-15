تعليق "كارتيرون" بعد تعادل الأهلي مع حورويا

15 سبتمبر 2018 - 01:26 ص

قال الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن نتيجة مباراة الأهلي أمام حورويا الغيني تُعد مقبولة في ظل سوء حالة الملعب، والظروف التى واجهها الفريق خلال رحلة غينيا.



وتعادل الأهلي سلبياً مع حورويا في المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة بملعب 28 سبتمبر، بالعاصمة الغينية كوناكري في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



وقال كارتيرون، إن الاهلي لاحت له العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة لكن اللمسة الأخيرة لم تكن بالشكل المثالي، موضحاً أن الأهلي كان بإمكانه تحقيق نتيجة أفضل من التعادل، لكن غياب التوفيق حال دون هز شباك المنافس.



وأكد المدير الفني للأهلي، أن الفريق طوي صفحة مباراة الذهاب، ولابد من النظر للأمام، فمازال هناك مباراة عودة تُقام بعد أسبوع من الآن، ولابد من التحضير لها جيدا لتحقيق الفوز، واستكمال مشوار المنافسة على اللقب الإفريقي.



وأوضح كارتيرون، أن الأهلي قدم مباراة جيدة على الصعيد البدني، موضحاً أنه شاهد أكثر من مباراة لفريق حورويا، وهو فريق جيد ومُميّز وسيكون له شأن في الكرة الإفريقية مُستقبلاً.



وأكد المدير الفني، أن اللاعبين تساقطوا خلال اللقاء بسبب سوء حالة الملعب كما خرج الأهلي من المباراة بأكثر من إصابة، موضحاً أنه بمجرد الوصول إلى القاهرة سيبدأ على الفور في الاستعداد لمباراة العودة.

