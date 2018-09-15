إعصار "هائل" يضرب شمال الفلبين

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وصل إعصار هائل إلى اليابسة في شمال الفلبين، يوم الجمعة (السبت بالتوقيت المحلي) مصحوبا برياح تتجاوز سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وأمطار غزيرة، كما سبب انقطاع الكهرباء في بعض المناطق.
وضرب الإعصار مانكوت، وهو من الفئة الخامسة، إقليم كاجايان على جزيرة لوزون الرئيسية في الساعات الأولى من صباح السبت، ويتحرك عبر الطرف الشمالي للبلاد، محملًا برياح سرعتها القصوى 285 كيلومترا في الساعة.
ونقلت السلطات عشرات الآلاف من المناطق الساحلية، حيث صدرت تحذيرات من ارتفاع محتمل في مياه البحر التي تدفعها العاصفة في طريقها من ثلاثة إلى ستة أمتار. ومن المتوقع أيضًا حدوث فيضانات وانهيارات أرضية ودمار واسع للممتلكات.
ولم ترد حتى الآن تقارير عن أضرار مادية أو إصابات بشرية.
والرياح القصوى المصاحبة لمانكوت أشد بكثير من تلك المصاحبة للإعصار فلورنس، الذي قطع الكهرباء عن أكثر من 630 ألف منزل وشركة في شرق الولايات المتحدة، وقد يؤدي إلى سقوط ما يعادل ثمانية أشهر من الأمطار في غضون يومين أو ثلاثة على ولايتي نورث وساوث كارولاينا.
ويبلغ قطر الإعصار مانكوت حوالي 900 كيلومتر.
وتقول السلطات، إن العاصفة ستؤثر على 4.2 مليون شخص، ربعهم يعيشون في فقر.
وقبيل وصول مانكوت بقليل، قال مانويل مامبا، حاكم إقليم كاجايان، إن الإقليم يتعرض "للضرب"، وإنه برغم نقل 36 ألف شخص إلى نحو 500 مركز إيواء، لم يمتثل الجميع للتعليمات بالمغادرة.
وقال جينير كويتلونج، المسئول بهيئة الأرصاد الجوية في الفلبين، إن الإعصار يتجه صوب هونج كونج وجنوب الصين وفيتنام، وقد يغادر البر الرئيسي للفلبين بين السادسة والثامنة صباحا.

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