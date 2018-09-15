  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:09 ص
بحث متقدم
مذبحة بنها

نجل عم ضحية مذبحة بنها يكشف مفاجأة جديدة

صلاح

مدرب توتنهام: لهذه الأسباب لن أقتل صلاح

عقد قران رولا خرسا

شاهد .. المشاهير في حفل زفاف رولا خرسا

محمد صلاح

تطورات جديدة في الأزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة

جون كيري وترامب

جون كيري يكشف معلومة هامة عن "ترامب"

فودة ينشر "سكرينات" لساويرس ومعلقًا: هذا درس لك

تطورات مثيرة بشأن واقعة اتهام "فودة" بالتحرش

مزارع إنتاج زراعى في السجون

هل تستعين الدولة بالمسجونين لزراعة المحاصيل الإستراتيجية؟

مجلس النواب

بالأسماء.. 6 نواب فصلوا من أحزابهم

مصلحة الضرائب

«المالية» تحسم الجدل حول «الضريبة على الدخل»

منى المذبوح

أول تصريح لـ«منى المذبوح» بعد خروجها من مصر

شاهد .. المشاهير في حفل زفاف رولا خرسا

الصفحة الأخيرة

عقد قران رولا خرسا
عقد قران رولا خرسا

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

شاهد.. «سعد سمير» يرقص على أنغام فرتكة فرتكة

#

رصاصة تقتل شقيقة العريس بالسعودية والفرح يتحول لمأتم

#

بالصور.. "نيولوك" عمرو دياب يثير الجدل على مواقع التواصل

#

شاهد.. حفل زفاف لضفدعين

دعاء فاروق

رولا خرسا

عُقد أمس قران الإعلامية رولا خرسا بحضور العديد من المشاهير على رأسهم المفتي السابق علي جمعة .

ومن الوسط الإعلامي ، حضرت الإعلامية دعاء فاروق وهبة الأباصيري وريهام السهلي و ريهام إبراهيم .

الصور:









تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» سخرية واسعة من نجل الأسد بسبب هذا الأمر
» وزنها طنان.. أكبر كرة "بوظة" في العالم بتركيا
» انتصار مذهل لمسلمين طردوا من وظائفهم لطلبهم الصلاة
» شاهد.. دكتورة جامعية تلفظ أنفاسها الأخيرةعلى الهواء
» موقف محرج لمذيعة على الهواء.. شاهد ماذا حدث
» «كارتيرون»: أهدرنا فوزًا كبيرًا أمام حوريا الغيني
» تعرف على سعر الدولار خلال التعاملات المسائية
» مقتل مسجل خطر بطلق ناري أثناء القبض عليه
» دوري الأبطال.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع حوريا الغيني
» ربة منزل تحاول الانتحار بإشعال النيران فى نفسها
» فريدة عثمان تتوج بذهبية جديدة في البطولة الأفريقية

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية