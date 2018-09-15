نجل عم ضحية مذبحة بنها يكشف مفاجأة جديدة

15 سبتمبر 2018 - 06:53 ص

أكد محمد زكي - نجل عم الأب ضحية مذبحة بنها - أن الأخير كان متزوجًا عرفيا من سيدة تُدعى "شيماء" منذ 6 شهور ، مؤكدًا أنه كان يقابلها بمدينة بنها بشكل أسبوعي نظرًا لكونها تسكن في منطقة بعيدة عن المدينة ، مشيرًا إلى أن المجني عليه تعرف على "شيماء" عن طريق الصدفة وحدثت بينهما قصة حب .



وأضاف "زكي" في تصريحات صحفية أن المجني عليه كان يملك هاتفين ، أحدهما رفقة النيابة العامة وتم تحريزه ، والثاني مع الجهات الأمنية التي استدعت العديد من الخبراء لفك "الباسوورد" الخاص به لكن لم يفلحوا حتى الآن ، متوقعًا أن يسهم هذا الهاتف في الكشف عن آخر فصول القضية .







