تنبأنا لهذا اللاعب أن يفوق صلاح .. انظروا مصير كل منهما الآن

15 سبتمبر 2018 - 07:49 ص

كشف أحمد الشناوي - حارس مرمى منتخب مصر - عن معاصرته لنجمنا المصري محمد صلاح في بداياته .



وقال "الشناوي" في لقاء مع قناة "بيراميدز" : "كان صلاح زميلا لي في منتخب الشباب إبان كأس العالم بكولومبيا ، ولم يتوقع أي منا أن يصل لهذه المكانة العالية ".



وأضاف: "لكن صلاح كان يحلم بتلك المكانة وقد عمل بجد واجتهاد حتى حققها".



وأردف: "محمد إبراهيم كان وقتها أفضل من صلاح لدرجة أن المدرب كان يضع اسمه ثم بضع بقية التشكيل ، لقد كان نجم الفريق".



واستدرك: "توقعت مسيرة مذهلة لمحمد إبراهيم لكن للأسف هذا لم يتحقق ، وأعتقد أنه لو ظل في الاحتراف لحقق ما توقعت".



وتابع: "الفكرة أن صلاح كان أكثر إيجابية من محمد إبراهيم الذي كان ممتعا أكثر ".



