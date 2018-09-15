تنبأنا لهذا اللاعب أن يفوق صلاح .. انظروا مصير كل منهما الآن

أحمد عادل شعبان
كشف أحمد الشناوي - حارس مرمى منتخب مصر - عن معاصرته لنجمنا المصري محمد صلاح في بداياته .
وقال "الشناوي" في لقاء مع قناة "بيراميدز" : "كان صلاح زميلا لي في منتخب الشباب إبان كأس العالم بكولومبيا ، ولم يتوقع أي منا أن يصل لهذه المكانة العالية ".
وأضاف: "لكن صلاح كان يحلم بتلك المكانة وقد عمل بجد واجتهاد حتى حققها".
وأردف: "محمد إبراهيم كان وقتها أفضل من صلاح لدرجة أن المدرب كان يضع اسمه ثم بضع بقية التشكيل ، لقد كان نجم الفريق".
واستدرك: "توقعت مسيرة مذهلة لمحمد إبراهيم لكن للأسف هذا لم يتحقق ، وأعتقد أنه لو ظل في الاحتراف لحقق ما توقعت".
وتابع: "الفكرة أن صلاح كان أكثر إيجابية من محمد إبراهيم الذي كان ممتعا أكثر ".
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