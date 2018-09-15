  • السبت 15 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:49 ص
بحث متقدم
حريق قطار بمحطة مصر

اندلاع حريق في جرار قطار على السكة الحديد

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه

نانسي إبراهيم

مذيعة "نايل سينما" في حالة حرجة بعد تعرضها لحادث مروع

صلاح

تنبأنا لهذا اللاعب أن يفوق صلاح .. انظروا مصير كل منهما الآن

مذبحة بنها

نجل عم ضحية مذبحة بنها يكشف مفاجأة جديدة

صلاح

مدرب توتنهام: لهذه الأسباب لن أقتل صلاح

عقد قران رولا خرسا

شاهد .. المشاهير في حفل زفاف رولا خرسا

محمد صلاح

تطورات جديدة في الأزمة بين محمد صلاح واتحاد الكرة

جون كيري وترامب

جون كيري يكشف معلومة هامة عن "ترامب"

فودة ينشر "سكرينات" لساويرس ومعلقًا: هذا درس لك

تطورات مثيرة بشأن واقعة اتهام "فودة" بالتحرش

الشناوي:

تنبأنا لهذا اللاعب أن يفوق صلاح .. انظروا مصير كل منهما الآن

الرياضة

صلاح
صلاح

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

"ميدو" يكشف المستور في أزمة "صلاح" و"الجبلاية"

#

كواليس زيارة صلاح لـ"عكاشة"

#

رسميًا.. ليفربول يعلن غياب "صلاح" عن الفريق

#

تعليق الخارجية الروسية على خبر اعتزال محمد صلاح دوليا

محمد صلاح

محمد ابراهيم

كشف أحمد الشناوي - حارس مرمى منتخب مصر - عن معاصرته لنجمنا المصري محمد صلاح في بداياته .

وقال "الشناوي" في لقاء مع قناة "بيراميدز" : "كان صلاح زميلا لي في منتخب الشباب إبان كأس العالم بكولومبيا ، ولم يتوقع أي منا أن يصل لهذه المكانة العالية ".

وأضاف: "لكن صلاح كان يحلم بتلك المكانة وقد عمل بجد واجتهاد حتى حققها".

وأردف: "محمد إبراهيم كان وقتها أفضل من صلاح لدرجة أن المدرب كان يضع اسمه ثم بضع بقية التشكيل ، لقد كان نجم الفريق".

واستدرك: "توقعت مسيرة مذهلة لمحمد إبراهيم لكن للأسف هذا لم يتحقق ، وأعتقد أنه لو ظل في الاحتراف لحقق ما توقعت".

وتابع: "الفكرة أن صلاح كان أكثر إيجابية من محمد إبراهيم الذي كان ممتعا أكثر ".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الغارة على صحيفة المصريون

جمال سلطان

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

كنز مصر المسكوت عنه

إبراهيم عبد المقصود
شارك معنا

اخترنا لك

» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 33 درجة
» مسلمون يحصلون على 1.5 مليون دولار تعويض لمنعهم من الصلاة
» تعرف على حالتك الصحية من لون لسانك
» علماء: القلق يقود إلى المرض .. وهذا هو التفسير
» حاكم كاليفورنيا يحرج "ترامب" بطريقة غير متوقعة
» ملكة جمال "النازية" تثير القلق في روسيا
» الكشف عن أسوأ لحظة في تاريخ "ميسي" الكروي
» خطة رونالدو للتغلب على بدايته المحبطة مع "يوفينتوس"
» إعصار فلورنس يدمر أمريكا .. وقتلى بينهم "رضيع"
» سخرية واسعة من نجل الأسد بسبب هذا الأمر
» وزنها طنان.. أكبر كرة "بوظة" في العالم بتركيا

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية