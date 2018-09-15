» طقس اليوم حار والعظمى تسجل 33 درجة

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يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية اليوم السبت 15 سبتمبر.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الطقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد.

 كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يأتى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 22 30

بلطيم 24 30

مطروح 20 29

السلوم 19 29

سيوة 23 33

بورسعيد 25 29

دمياط 24 29

العريش 21 31

رفح 20 30

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 33

رأس سدر 24 34

نخل 18 31

نويبع 26 32

طابا 21 32

كاترين 18 31

الطور 26 32

شرم الشيخ 28 35

الغردقة 27 36

مرسى علم 28 33

الفيوم 24 34

بنى سويف 24 34

المنيا 20 34

أسيوط 21 34

سوهاج 25 35

قنا 24 37

الأقصر 25 38

أسوان 28 39

أبوسمبل 27 38

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 28 39

أبو رماد 29 36

رأس حدربة 30 36

حلايب 30 36



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