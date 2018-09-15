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مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة في أفغانستان

عرب وعالم

هليكوبتر روسية محطمة
أرشيفية

وكالات- الدويني فولي

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قال مسئولون أفغان السبت إن طائرة هليكوبتر تحمل قوات أمنية تحطمت في غرب أفغانستان مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم الطيار كانوا على متنها، لكنهم استبعدوا أن يكون هجوما لمتشددين.

ودفعت موجة من الهجمات التي نفذها متشددو حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة القوات الأفغانية والأجنبية إلى التوسع في استخدام النقل الجوي في نقل القوات والإمدادات لكن وقعت حوادث متكررة نظرا لعدم كفاية التدريب وضعف التخطيط.

وقال ناصر مهري المتحدث باسم حاكم إقليم فراه “الطائرة الهليكوبتر تحطمت بسبب مشكلة تقنية وليس بنيران طالبان”.

وقالت وزارة الدفاع في كابول إنها فتحت تحقيقا في الحادث

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