بالفيديو.. سما المصري تحدد 3 شروط للزواج العرفي

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الرجال

سما المصري

الزواج العرفى

السيدات

أيدت الفنانة الاستعراضية سما المصري فكرة الزواج العرفي، لافتة إلى أن الرجل أو الست كلاهما يكون له ظروف تمنعه من إعلان هذا الزواج ويضعه في موقف اضطراري لإخفائه.

وأضافت "المصري"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، "السيدات أحيانًا تضطر للزواج عرفيًا لظروف معينة.. ولا تحملوا الست أكثر من طاقتها"، لافتة إلى  أن بعض الرجال لا يمكنه الإعلان عن زواجه وفي هذه الحالة يلجأ للزواج العرفي لإتمام ما يُريد.

وحددت شروط الزواج قائلة: "الزواج 3 شروط رضا وقبول وشهادة شهود وإشهار، الدين مقالش لازم مأذون، ولكننا نلجأ إليه لضمان حق السيدة".

وتابعت: "من يتزوج عرفيًا شخص راضي وهي موافقة مش متجوزة غصب عنها، الجواز العرفي مش ضحك على الدقون زي ما بيتقال".
شاهد الفيديو..


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