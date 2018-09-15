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اليوم.. محاكمة علاء وجمال مبارك في التلاعب بالبورصة

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تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 15 إبريل
تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 15 إبريل

شيماء السيد

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التلاعب فى البورصة

محاكمة علاء وجمال مبارك

علاء مبارك

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، محاكمة المتهمين بارتكاب مخالفات خلال صفقة بيع البنك الوطنى فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب بالبورصة".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.



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