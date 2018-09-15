اليوم.. الرئيس يفتتح أكبر صرح طبي

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فيديو كونفرانس

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر الفيديو كونفرانس المعهد الطبي القومي التخصصي، بدمنهور محافظة البحيرة، وهو يعد ضمن المشروعات التي سيفتتحها خلال الساعات القليلة القادمة.

ويعد المعهد الطبي أكبر صرح على مساحة المعهد 1200 متر مربع، ويضم 273 سرير بتكلفة 160 مليون جنيه.

وقال الدكتور عبد الحكيم عبده، مدير عام المعهد الطبي القومي بدمنهور، إن جهاز خدمة المشروعات بالقوات المسلحة، استلم تطوير المبنى الخارج للمعهد في نهاية عام 2016، لافتًا إلى أن أعمال تطوير الإنشاءات استغرقت عامين للانتهاء من المشروع.

وأشار "عبده" إلى أن المبنى يتكون من البدروم ويضم التعقيم المركزى وغرفة زوار مرضى العنايات المركزة وقاعة تعليمية ومخازن والطابق الأرضى يضم ثلاثة غرف عمليات طوارىء وغرفة إفاقة بعدد 4 أسرة وعنابر مرضى بعدد 32 أسرة و7 طوابق أخرى متكررة بمسطح 1200 متر مربع مربع، لافتًا إلى أن أجمالى عدد غرف العمليات بالمبنى 17 غرفة وأجمالى عدد الإفاقات 4 غرفة إفاقة بعدد 18 أسرة وأجمالى عدد العنايات 2 غرفة عناية بعدد 26 أسرة.

وأكد أن المبنى الجديد تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية ومصمم لاستيعاب أكبر عدد من المرضى، موضحًا أن المبنى التخصصى الجديد يعد إضافة جديدة للمنظومة الصحية بالبحيرة التى تضم خدمات طبية جديدة لم تكن موجودة من قبل فى مستشفيات البحيرة من بينها جراحات تغيير المفاصل وجراحات القلب المفتوح وزراعة الأعضاء والكلى والقلب وعمليات زراعة القرنية والقوقعة.

كما أكد عبد الحكيم عبده، أن المعهد الجديد سيقضي على قوائم الانتظار لمرضى العمليات الجراحية، لافتًا إلى أن الشهر الماضي تم إجراء 549 عملية جراحية عقب تسلم المبنى من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بداية شهر يوليو الماضى مابين قلب مفتوح وتركيب دعامات وتغيير مفاصل وعمليات عيون متقدمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار داخل المعهد التخصصى.

وأشار مدير المعهد إلى أنه عقب افتتاح المعهد الجديد سيتم إجراء العمليات لعدد 131 حالة متبقية جارى تجهيزها طبيا لإجراء العمليات الجراحية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار.
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