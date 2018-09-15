مؤتمر صحفي لـ"العميد" للحديث عن اتحاد العاصمة

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حسام حسن

العميد

اتحاد العاصمة

يعقد حسام حسن المدير الفنى للنادى المصرى، مؤتمرًا صحفيًا فى السادسة والنصف مساء اليوم؛ للحديث عن مباراته غدًا أمام اتحاد العاصمة الجزائرى بالكونفدرالية.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الفنى للفرنسى تيرى فروجى المدير الفنى للفريق الجزائرى فى الثامنة والنصف مساءً.

وكان الموزمبيقي محمد فيصل ومعه المغربي نجيب بيربار والمغربية هيام بنحمو المنسقة الإعلامية قاموا بجولة تفقدية بإستاد المصرى للاطمئنان على جاهزيته للمباراة.


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