لهو الأطفال يشعل مشاجرة دموية بسوهاج

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لهو الاطفال

مشاجرة بسبب الاطفال

مشاجرة دموية

أصيب 8 أشخاص فى مشاجرة بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز المراغة بسبب لهو الأطفال بسوهاج.

وردت معلومات للواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج تفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين فى مشاجرة بسبب لهو الأطفال، وتمت السيطرة عليها.

وتبين من التحريات، وجود مشاجرة بناحية نجع الجعران ببنى هلال دائرة المركز بين طرف أول "جاد.ع" 51 سنة مدرس و"زياد.ج" 20 سنة طالب و"عبد النعيم.ع" 15 سنة طالب و"ضياء.ج" 22 سنة مصابين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وطرف ثان "إسلام.ج" 22 سنة و"أحمد.ج" 20 سنة طالب و"إيهاب.م" 26 سنة حاصل على معهد فنى تجارى و"أمانى.ج" 24 سنة ربة منزل مصابين بجروح قطعية بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وتم تحويل الثانى لمستشفى سوهاج العام.

تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما قررا بمضمون ما تقدم واتهم كل منهما الآخر بالتعدى بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11911 جنح المركز لسنة 2018، وجارٍ العرض على النيابة العامة.



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