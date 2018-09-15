» "أحلام" تعتزل مواقع التواصل وتنشر آخر صورة لها

أعلنت الفنانة أحلام، اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي فترة من الوقت، لحين الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، لتعلن عن هذا الخبر من خلال نشر آخر صورة لها.

وجاء تعليق احلام بأنها ستكون آخر صورة لها في الفترة الحالية، نظراً لاستعدادها لتسجيل ألبومها القادم، وأنها ستعود للتواصل مع كل محبيها عقب الانتهاء من عملها.

وجاء تعليق احلام بأنها ستكون آخر صورة لها في الفترة الحالية، نظراً لاستعدادها لتسجيل ألبومها القادم، وأنها ستعود للتواصل مع كل محبيها عقب الانتهاء من عملها.

وأضافت : “ستكون هذه الصورة آخر صورة وتغريدة، حتى أنتهي من التسجيل إلى لقاءٍ قريب.. في أمان الله بتوحشوني”.