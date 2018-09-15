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لحين الانتهاء من تسجيل ألبومها..

"أحلام" تعتزل مواقع التواصل وتنشر آخر صورة لها

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أحلام
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متابعات- الدويني فولي

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الإجتماعى


أعلنت الفنانة أحلام، اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي فترة من الوقت، لحين الانتهاء من تسجيل ألبومها الجديد، لتعلن عن هذا الخبر من خلال نشر آخر صورة لها.
وجاء تعليق احلام بأنها ستكون آخر صورة لها في الفترة الحالية، نظراً لاستعدادها لتسجيل ألبومها القادم، وأنها ستعود للتواصل مع كل محبيها عقب الانتهاء من عملها.

وكتبت أحلام لمتابعيها على انستغرام : “السعادة الوحيدة تقوم على انتظار السعادة.. استودعكم الله.. نظرًا لارتباطي بتسجيل ألبومي القادم بإذن الله” .

وأضافت : “ستكون هذه الصورة آخر صورة وتغريدة، حتى أنتهي من التسجيل إلى لقاءٍ قريب.. في أمان الله بتوحشوني”.
وتفاعل محبو أحلام مع كلماتها ليعلنوا عن حزنهم من اختفائها لفترة من الوقت من أجل تسجيل ألبومها، متمنين ألا تطيل الابتعاد لأنهم اعتادوا على التواصل معها بشكل مستمر.


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