» اليوم.. مواجهة نارية بين "صلاح" و"كين"

15 سبتمبر 2018 - 10:05 ص

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع نظيره توتنهام في تمام الواحدة والنصف من ظهر اليوم بملعب ويمبلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

الإثارة والمتعة سيكونان عنوان مباراة ليفربول وتوتنهام فى ظل الدوافع التى يمتلكها كل منهما من أجل تحقيق الفوز فى مباراة اليوم.

ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الخامس على التوالي بمسابقة الدورى الإنجليزى والانفراد بصدارة "البريميرليج"، بجانب رد اعتباره بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها على الملعب ذاته أمام توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدف واحد فى النسخة الماضية من البطولة.

كما يتطلع ليفربول لتجاوز الاختبار الحقيقى الأول فى النسخة الحالية من مسابقة الدوري الإنجليزي، والحصول على دفعة معنوية هائلة قبل مباراته المرتقبة الثلاثاء المقبل بملعب "آنفيلد" أمام باريس سان جيرمان الفرنسي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اوروبا.

وتعقد جماهير ليفربول آمالها على الثلاثى الهجومى محمد صلاح وساديو مانى وفيرمينو والمدافع الهولندى فيرجيل فان ديك والحارس البرازيلى إليسون من أجل تحقيق الفوز على توتنهام أحد المرشحين لحصد لقب الدورى الإنجليزى هذا الموسم.

ليفربول الذى خسر "مرة واحدة" فى آخر 11 مواجهة بالدورى ضد توتنهام سيبدأ اليوم مرحلة "المطبات الصعبة"، حيث يتعين عليه خوض 7 مباريات خلال 3 أسابيع أمام توتنهام وساوثهامتون وتشيلسى ومانشستر سيتى بمسابقة الدورى الانجليزي، وباريس سان جيرمان ونابولى فى دورى ابطال اوروبا، وتشيلسى فى كأس الرابطة.

ويمتلك النجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول سجلاً تهديفياً مميزاً أمام توتنهام، ولعب محمد صلاح 7 مباريات أمام توتنهام بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية بقمصان أندية بازل السويسرى وفيورنتينا الايطالى وتشيلسى وليفربول الإنجليزيين سجل خلالها 5 أهداف منها.

كما تمكن "الفرعون المصري" من تسجيل 3 أهداف فى شباك توتنهام بقميص ليفربول فى النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويتقاسم ليفربول صدارة الدورى الإنجليزي مع ناديى تشيلسى وواتفورد بعدما حقق 4 انتصارات متتالية، فيما يسعى توتنهام الملقب بـ"السبيرز" صاحب النقاط الـ 9 لتدارك الهزيمة التى تعرض لها فى الجولة الماضية أمام واتفورد بنتيجة 2-1، وذلك بتحقيق الفوز.

ويفتقد توتنهام فى مباراة اليوم لجهود الحارس الفرنسى هوجو لوريس، والجناح الإنجليزى ديلى آلى ولاعب وسط الفرنسي موسى سيسوكو بسبب الإصابة.